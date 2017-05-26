«Актобе» может усилиться игроком сборной ЮАР

Контракт этого игрока с бельгийским «Локереном» действителен до конца июня этого года, после чего южноафрианец станет свободным агентом. Футболист выступал за бельгийскую команду шесть сезонов и уже имеет в своем активе 12 игр за национальную сборную ЮАР, в которых забил 3 мяча.



Айянда Патоси — правша от рождения, обладает отличной скоростью и дриблингом, поставленным ударом с обеих ног. Отлично исполняет стандартные положения и имеет высокую для крайнего полузащитника результативность.



Прошлой зимой в футболисте был заинтересован «Терек», но в итоге грозненцы подписали на это место бывшего игрока «Анжи» Бернарда Беришу. Предлагался в межсезонье южноафриканец и костанайскому «Тоболу», однако до подписания контракта с казахстанским клубом дело тогда так и не дошло.



Transfermarkt.de оценивает стоимость Айянды Патоси сейчас в полтора миллиона евро.