«Актобе» может усилиться игроком сборной ЮАР
По информации Sports.kz, в ближайшее трансферное окно состав «Актобе» может усилить 24-летний крайний полузащитник сборной ЮАР Айянда Патоси.
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Контракт этого игрока с бельгийским «Локереном» действителен до конца июня этого года, после чего южноафрианец станет свободным агентом. Футболист выступал за бельгийскую команду шесть сезонов и уже имеет в своем активе 12 игр за национальную сборную ЮАР, в которых забил 3 мяча.
Айянда Патоси — правша от рождения, обладает отличной скоростью и дриблингом, поставленным ударом с обеих ног. Отлично исполняет стандартные положения и имеет высокую для крайнего полузащитника результативность.
Прошлой зимой в футболисте был заинтересован «Терек», но в итоге грозненцы подписали на это место бывшего игрока «Анжи» Бернарда Беришу. Предлагался в межсезонье южноафриканец и костанайскому «Тоболу», однако до подписания контракта с казахстанским клубом дело тогда так и не дошло.
Transfermarkt.de оценивает стоимость Айянды Патоси сейчас в полтора миллиона евро.
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