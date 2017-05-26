Аргентинский футболист Пабло Сабалета продолжит карьеру в «Вест Хэме»
МОСКВА, 26 мая —
Р-Спорт. Аргентинский защитник Пабло Сабалета, выступавший за «Манчестер Сити», с 1 июля станет игроком «Вест Хэма», сообщается на официальном сайте лондонского футбольного клуба.
Контракт Сабалеты с «Вест Хэмом» рассчитан на два года. Аргентинец перейдет в лондонский клуб на правах свободного агента, так как ранее «Манчестер Сити» объявил, что не будет продлевать соглашение с 32-летним игроком.
«Я хотел продолжить выступать в английской
В нынешнем сезоне аргентинец сыграл за «Манчестер Сити» в 31 матче и забил два гола.
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