Аргентинский футболист Пабло Сабалета продолжит карьеру в «Вест Хэме»

Контракт Сабалеты с «Вест Хэмом» рассчитан на два года. Аргентинец перейдет в лондонский клуб на правах свободного агента, так как ранее «Манчестер Сити» объявил, что не будет продлевать соглашение с 32-летним игроком.

«Я хотел продолжить выступать в английской премьер-лиге. Для меня после столь долгого пребывания в Англии это новый вызов в премьер-лиге, я готов к нему и с нетерпением жду его», — сказал Сабалета.

В нынешнем сезоне аргентинец сыграл за «Манчестер Сити» в 31 матче и забил два гола.