DM: Рекламное выступление Роналду в Лондоне отменено из-за повышенной угрозы теракта

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Выступление португальца было намечено на субботу.

«После повышения уровня террористической угрозы в Великобритании мы вынуждены сообщить об отмене субботнего выступления Роналду, — говорится в заявлении компании. — Безопасность имеет первостепенное значение, и с учетом высокого уровня мероприятия мы решили отложить его на более поздний срок».