DM: Рекламное выступление Роналду в Лондоне отменено из-за повышенной угрозы теракта
МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Нападающий испанского «Реала» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду отменил свое выступление в рамках рекламной кампании бренда Sixpad в Лондоне
из-за повышенной угрозы теракта после трагических событий в Манчестере. Об этом сообщает британская газета Daily Mail.
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Видимо, что-то случилось...
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Выступление португальца было намечено на субботу.
«После повышения уровня террористической угрозы в Великобритании мы вынуждены сообщить об отмене субботнего выступления Роналду, — говорится в заявлении компании. — Безопасность имеет первостепенное значение, и с учетом высокого уровня мероприятия мы решили отложить его на более поздний срок».
В ночь с понедельника на вторник на крытом стадионе «Манчестер-арена» сразу после завершения выступления американской
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