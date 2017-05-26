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26 мая 2017, 15:25 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

DM: Рекламное выступление Роналду в Лондоне отменено из-за повышенной угрозы теракта

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Нападающий испанского «Реала» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду отменил свое выступление в рамках рекламной кампании бренда Sixpad в Лондоне из-за повышенной угрозы теракта после трагических событий в Манчестере. Об этом сообщает британская газета Daily Mail.

Выступление португальца было намечено на субботу. Увеличить
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Выступление португальца было намечено на субботу.

«После повышения уровня террористической угрозы в Великобритании мы вынуждены сообщить об отмене субботнего выступления Роналду, — говорится в заявлении компании. — Безопасность имеет первостепенное значение, и с учетом высокого уровня мероприятия мы решили отложить его на более поздний срок».

В ночь с понедельника на вторник на крытом стадионе «Манчестер-арена» сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде прогремел взрыв. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала в фойе. По последним данным, жертвами теракта, осуществленного террористом-смертником, стали 22 человека, 75 получили ранения, 23 из них находятся в критическом состоянии.

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