«Заря» продлила контракт с Чечером
Ветеран остается в луганской команде.
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Защитник Вячеслав Чечер продлил контракт с луганским клубом. Срок соглашения — один год.
Вячеслав пришел в «Зарю» летом 2015-го года. В этом сезоне защитник провел в составе «Зари» 14 поединков в
Отметим, что Чечер входит в топ-5 гвардейцев в истории чемпионатов Украины, на его счету 386 матчей и 36 голов в элитном дивизоне украинского футбола, где он выступает на протяжени 17 сезонов.
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