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26 мая 2017, 15:20 | Футбол: Зарубежный | UA-Football

Ротань готов сыграть с «Ворсклой»

Хавбек восстановился от травмы.

Хавбек восстановился от травмы. Увеличить
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Полузащитник «Днепра» Руслан Ротань вернулся в общую группу и может выйти на поле в поединке против «Ворсклы».

Поединок состоится в Полтаве 27 мая. Начало матча в 17.00.

За этим поединком собирается следить главный тренер национальной команды Андрей Шевченко. Напомним, что Ротань включен в резервный список для подготовки сборной к матчам с Мальтой и Финляндией.

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