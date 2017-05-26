Ротань готов сыграть с «Ворсклой»

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Полузащитник «Днепра» Руслан Ротань вернулся в общую группу и может выйти на поле в поединке против «Ворсклы».

Поединок состоится в Полтаве 27 мая. Начало матча в 17.00.

За этим поединком собирается следить главный тренер национальной команды Андрей Шевченко. Напомним, что Ротань включен в резервный список для подготовки сборной к матчам с Мальтой и Финляндией.