Ротань готов сыграть с «Ворсклой»
Хавбек восстановился от травмы.
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Полузащитник «Днепра» Руслан Ротань вернулся в общую группу и может выйти на поле в поединке против «Ворсклы».
Поединок состоится в Полтаве 27 мая. Начало матча в 17.00.
За этим поединком собирается следить главный тренер национальной команды Андрей Шевченко. Напомним, что Ротань включен в резервный список для подготовки сборной к матчам с Мальтой и Финляндией.
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