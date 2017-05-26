Ринат Билялетдинов: Аршавин пылит в 35 и не собирается завершать
Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов в разговоре с корреспондентом «Спорта День за Днем» рассказал о потенциальных вариантах развития карьеры своего сына Динияра и вспомнил полузащитника алматинского «Кайрата» Андрея Аршавина.
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Видимо, что-то случилось...
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— Динияр ведет переговоры с другими клубами, но не знаю, чем в итоге все закончится. У него есть варианты в России и за рубежом. Теперь ему нужно сделать выбор, — отметил
— То есть про футболиста Билялетдинова не забыли и заграничные клубы?
— Можно разное говорить угодно о нынешнем состоянии Динияра, но то, что написано пером, того не вырубишь топором. Люди
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