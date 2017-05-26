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26 мая 2017, 15:07 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Ринат Билялетдинов: Аршавин пылит в 35 и не собирается завершать

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов в разговоре с корреспондентом «Спорта День за Днем» рассказал о потенциальных вариантах развития карьеры своего сына Динияра и вспомнил полузащитника алматинского «Кайрата» Андрея Аршавина.

Бывший главный тренер Рубина <span class=error>Ринат</span> Билялетдинов в разговоре с корреспондентом Спорта День за Днем рассказал о потенциальных вариантах развития карьеры своего сына <span class=error>Динияра</span> и вспомнил полузащитника <span class=error>алматинского</span> <span class=error>Кайрата</span> Андрея <span class=error>Аршавина</span>. Увеличить
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— Динияр ведет переговоры с другими клубами, но не знаю, чем в итоге все закончится. У него есть варианты в России и за рубежом. Теперь ему нужно сделать выбор, — отметил Билялетдинов-старший.

— То есть про футболиста Билялетдинова не забыли и заграничные клубы?
— Можно разное говорить угодно о нынешнем состоянии Динияра, но то, что написано пером, того не вырубишь топором. Люди что-то выигравшие в своей стране, засветившиеся в Европе, всегда будут привлекать внимание. Некоторые считают, Динияр наелся, пресытился, снизил требования к себе. С этим точно не соглашусь. Аршавин пылит в 35 и не собирается завершать. Павлюченко тоже может продолжить карьеру. Кому-то в 25 лет пора заканчивать, а кого в 35 жалко. Динияру только 32 года, желание играть у него есть. У всех есть взлеты и падения.

Кайрат
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