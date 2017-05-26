Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29880095/
26 мая 2017, 14:52 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Экс-руководителя «Актобе» Васильева отправили за решётку на 8 лет

Несколько минут назад в суде Актобе огласили приговор экс-гендиректору ФК «Актобе» Дмитрию Васильеву — 8 лет лишение свободы за присвоение вверенных средств, сообщает корреспондент «Диапазона».

Несколько минут назад в суде <span class=error>Актобе</span> огласили приговор <nobr>экс-гендиректору </nobr>ФК <span class=error>Актобе</span> Дмитрию <span class=error>Васильеву</span> — 8 лет лишение свободы за присвоение вверенных средств сообщает корреспондент Диапазона. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Бывший руководитель облспорта Искендирбек Маханов получил 7 лет за злоупотребление должностными полномочиями. Обоим предстоит выплатить ущерб более чем на 240 миллионов тенге.

Васильев не ожидал такого приговора.

— Не надо бороться с коррупцией и вам ничего не будет, — закричал Васильев, когда на него надели наручники. Маханов молча принял приговор.

Напомним, на должность гендиректора ФК «Актобе» Дмитрий Васильев заступил в декабре 2015 года. После этого футбольный клуб один за другим сотрясали скандалы. Набрав в команду неизвестных игроков из второй лиги России, «Актобе» унизительно проигрывал в чемпионате со счетом 1:4, 1:5, 2:6. Болельщики требовали ухода Васильева. Гендиректор пообещал уйти, если «Актобе» проиграет венграм (МТК) в Лиге Европы. После поражения от венгров Васильев остался и дальше конфликтовал со СМИ и болельщиками. Большой резонанс вызвал уход из клуба Самата Смакова и Алексея Щеткина.

В ноябре 2016 года Васильева задержали по факту незаконного премирования тренеров, футболистов и себя. Суд водворил его под домашний арест. Позже по делу Васильева задержали главу облспорта Искендирбека Маханова. Следствие считало, что действия Васильева причинили ущерб бюджету в 240 миллионов тенге. Сам экс-гендиректор вину не признает. Говорил, что выплата бонусов и премиальных тренерам и футболистам вполне законна, что все действия согласовывал с акимом области. Что при нем удалось значительно сократить долги клуба и при этом не набрать новых.

Актобе
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
25 мая

Гайдарбек Гайдарбеков: «Я вспоминаю победу над Головкиным с гордостью»

Экс-чемпион мира изменил свое мнение об исходе боя Головкин - Альварес

СМИ сообщило о возможном переходе в «Окжетпес» четырех футболистов «Ордабасы»