Экс-руководителя «Актобе» Васильева отправили за решётку на 8 лет

Бывший руководитель облспорта Искендирбек Маханов получил 7 лет за злоупотребление должностными полномочиями. Обоим предстоит выплатить ущерб более чем на 240 миллионов тенге.



Васильев не ожидал такого приговора.

— Не надо бороться с коррупцией и вам ничего не будет, — закричал Васильев, когда на него надели наручники. Маханов молча принял приговор.



Напомним, на должность гендиректора ФК «Актобе» Дмитрий Васильев заступил в декабре 2015 года. После этого футбольный клуб один за другим сотрясали скандалы. Набрав в команду неизвестных игроков из второй лиги России, «Актобе» унизительно проигрывал в чемпионате со счетом 1:4, 1:5, 2:6. Болельщики требовали ухода Васильева. Гендиректор пообещал уйти, если «Актобе» проиграет венграм (МТК) в Лиге Европы. После поражения от венгров Васильев остался и дальше конфликтовал со СМИ и болельщиками. Большой резонанс вызвал уход из клуба Самата Смакова и Алексея Щеткина.



В ноябре 2016 года Васильева задержали по факту незаконного премирования тренеров, футболистов и себя. Суд водворил его под домашний арест. Позже по делу Васильева задержали главу облспорта Искендирбека Маханова. Следствие считало, что действия Васильева причинили ущерб бюджету в 240 миллионов тенге. Сам экс-гендиректор вину не признает. Говорил, что выплата бонусов и премиальных тренерам и футболистам вполне законна, что все действия согласовывал с акимом области. Что при нем удалось значительно сократить долги клуба и при этом не набрать новых.