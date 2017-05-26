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26 мая 2017, 13:55 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Главным тренером «Бетиса» стал экс-наставник «Лас-Пальмаса» Сетьен

Руководство «Бетиса» определилось с кандидатурой нового главного тренера команды, сообщает официальный сайт андалусского клуба.

Им стал экс-наставник «Лас-Пальмаса» Энрике Сетьен. Тренер подписал с клубом контракт до июня 2020 года.

Сетьен возглавлял «Лас-Пальмас» с 2015 по 2017 год. По итогам минувшего сезона команда в чемпионате Испании набрала 39 очков и заняла 14-е место в турнирной таблице.

Сетьен возглавлял, в частности, и такие команды, как сантандерский «Расинг» (2001−2002) и «Логроньес» (2007−2008).

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