Главным тренером «Бетиса» стал экс-наставник «Лас-Пальмаса» Сетьен
Руководство «Бетиса» определилось с кандидатурой нового главного тренера команды, сообщает официальный сайт андалусского клуба.
Им стал
Сетьен возглавлял «Лас-Пальмас» с 2015 по 2017 год. По итогам минувшего сезона команда в чемпионате Испании набрала 39 очков и заняла 14-е место в турнирной таблице.
Сетьен возглавлял, в частности, и такие команды, как сантандерский «Расинг» (2001−2002) и «Логроньес» (2007−2008).
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