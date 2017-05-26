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26 мая 2017, 13:06 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Оснабрюк» Энгеля завершил сезон шестым в третьей Бундеслиге

В последнем матче сезона третьей немецкой Бундеслиги «Оснабрюк» на своем стадионе принимал «Падерборн», сообщает корреспондент KazFootball.kz.

В последнем матче сезона третьей немецкой <span class=error>Бундеслиги</span> Оснабрюк на своем стадионе принимал Падерборн сообщает корреспондент KazFootball.kz. Увеличить
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Во встрече 38-го тура команды победителя не выявили — 0:0. Казахстанец Константин Энгель провел на поле все 90 минут.

«Оснабрюк» по итогам чемпионата набрал 54 очка, одержав 15 побед, 9 раз сыграв вничью и потерпев 14 поражений.

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