Зинединастия. Чем занимаются дети Зидана
У главного тренера «Реала» четверо сыновей, и все они связаны с футболом.
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«СЭ» рассказывает о каждом из детей мировой звезды.
ЭНЦО (22 года).
Кумиром Зидана в детстве был один из сильнейших футболистов в истории Уругвая Энцо Франческоли. И в честь него идол Франции назвал своего первого сына.
Энцо Зидан родился в Бордо, где в 1995-м играл отец. Вместе с ним мальчик переезжал и в Турин, и в Мадрид, где поступил в академию «Реала» в девять лет. Когда Энцо исполнилось 14, команду его возраста возглавил Дмитрий Черышев. Россиянин рассказывал, что
В 2011 году старший сын Зизу попал к Жозе Моуринью — португалец привлек юношу к тренировкам с основой, но на поле выпускать не стал. Энцо во многом похож на папу: блестящая техника, отличное видение поля, позиция в центре полузащиты и, конечно, кипящий характер,
22-летний хавбек попал в заявку «Реала» на заключительный матч чемпионата Испании с «Малагой». Пока
ЛЮКА (19 лет).
Как и Энцо, второй по старшинству сын Зидана попал в «Кастилью» (дубль «Реала»), когда ее возглавлял папа. Но, в отличие от остальных детей великого футболиста, Люка полюбил перчатки и всю юношескую карьеру защищает ворота. Хотя зинединовская ДНК сказывается: тренер юношеской сборной Франции
У Люка уже есть успехи на международном уровне: В 2015-м он в составе сборной Франции выиграл Euro U-17, проходивший в Болгарии, причем в полуфинале с бельгийцами Зидан отразил три послематчевых пенальти. Бил и сам, но мяч после его хитрого «удара Паненки» угодил в перекладину. В таком же стиле папа в финале ЧМ-2006 забил Буффону, но младшему еще учиться и учиться.
В этом сезоне Люка продолжает играть за «Кастилью», но в чемпионате Испании Сантьяго Солари выпускает его редко. Зато в молодежной Лиге чемпионов Зидан отыграл семь матчей, один из которых — с капитанской повязкой. Увы, сезон для сына звезды завершен досрочно — недавно он травмировал плечо.
ТЕО (15 лет).
Безусловно, Энцо и Люка обладают большим талантом, но пока они не дают повода считать их будущими звездами мирового футбола. А вот Тео, третий сын Зидана, даже в своем нежном возрасте восхищает тех, кто посещает матчи академии «Реала». По стилю он больше Энцо напоминает своего знаменитого папу.
ЭЛЬЯС (11 лет).
Младший Зидан тоже полузащитник, но пока о нем в силу возраста трудно говорить, как о будущем мирового футбола. Хотя Эльяс уже умеет забивать голы, которыми славился его отец. Пусть неуклюже, зато точно в «девятку».
Сам Зидан никогда не заставлял своих детей заниматься футболом. Все они по своей воле стали игроками академии «Реала», а сам папа с удовольствием передает сыновьям свои бесценные знания. Именно Энцо, Люку, Тео и Эльяса Зидан называет своими главными трофеями: «Величайшим достижением моей жизни будут не кубки и медали, а момент, когда дети скажут, что считают меня хорошим отцом».
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