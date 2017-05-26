Зинединастия. Чем занимаются дети Зидана

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«СЭ» рассказывает о каждом из детей мировой звезды.

ЭНЦО (22 года).

Кумиром Зидана в детстве был один из сильнейших футболистов в истории Уругвая Энцо Франческоли. И в честь него идол Франции назвал своего первого сына.

Энцо Зидан родился в Бордо, где в 1995-м играл отец. Вместе с ним мальчик переезжал и в Турин, и в Мадрид, где поступил в академию «Реала» в девять лет. Когда Энцо исполнилось 14, команду его возраста возглавил Дмитрий Черышев. Россиянин рассказывал, что Зидан-старший все время интересовался у него о положении дел сына, но избегал советов. Более того, будущий тренер «Реала» внимательно слушал Черышева и давал Энцо упражнения, которые советовал он.

В 2011 году старший сын Зизу попал к Жозе Моуринью — португалец привлек юношу к тренировкам с основой, но на поле выпускать не стал. Энцо во многом похож на папу: блестящая техника, отличное видение поля, позиция в центре полузащиты и, конечно, кипящий характер, из-за чего он не раз получал глупые красные карточки. Интересно, что Энцо, имеющий и испанское гражданство, носит на спине либо просто имя, либо фамилию матери — Фернандес. Тяжело быть под давлением.

22-летний хавбек попал в заявку «Реала» на заключительный матч чемпионата Испании с «Малагой». Пока Зидан-младший сыграл только раз за первую команду: в ноябре 2016-го он вышел на замену в матче 1/16 финала Кубка Испании с «Культураль Леонеса» (6:1) и даже забил четвертый мяч.

ЛЮКА (19 лет).

Как и Энцо, второй по старшинству сын Зидана попал в «Кастилью» (дубль «Реала»), когда ее возглавлял папа. Но, в отличие от остальных детей великого футболиста, Люка полюбил перчатки и всю юношескую карьеру защищает ворота. Хотя зинединовская ДНК сказывается: тренер юношеской сборной Франции Жан-Клод Гинтини однажды назвал Люка «вратарем-плеймейкером», потому что он любит далеко выходить из ворот и раздавать длинные, а главное точные, передачи. С непосредственными обязанностями голкипер справляется не всегда.

У Люка уже есть успехи на международном уровне: В 2015-м он в составе сборной Франции выиграл Euro U-17, проходивший в Болгарии, причем в полуфинале с бельгийцами Зидан отразил три послематчевых пенальти. Бил и сам, но мяч после его хитрого «удара Паненки» угодил в перекладину. В таком же стиле папа в финале ЧМ-2006 забил Буффону, но младшему еще учиться и учиться.

В этом сезоне Люка продолжает играть за «Кастилью», но в чемпионате Испании Сантьяго Солари выпускает его редко. Зато в молодежной Лиге чемпионов Зидан отыграл семь матчей, один из которых — с капитанской повязкой. Увы, сезон для сына звезды завершен досрочно — недавно он травмировал плечо.

ТЕО (15 лет).

Безусловно, Энцо и Люка обладают большим талантом, но пока они не дают повода считать их будущими звездами мирового футбола. А вот Тео, третий сын Зидана, даже в своем нежном возрасте восхищает тех, кто посещает матчи академии «Реала». По стилю он больше Энцо напоминает своего знаменитого папу.

ЭЛЬЯС (11 лет).

Младший Зидан тоже полузащитник, но пока о нем в силу возраста трудно говорить, как о будущем мирового футбола. Хотя Эльяс уже умеет забивать голы, которыми славился его отец. Пусть неуклюже, зато точно в «девятку».

Сам Зидан никогда не заставлял своих детей заниматься футболом. Все они по своей воле стали игроками академии «Реала», а сам папа с удовольствием передает сыновьям свои бесценные знания. Именно Энцо, Люку, Тео и Эльяса Зидан называет своими главными трофеями: «Величайшим достижением моей жизни будут не кубки и медали, а момент, когда дети скажут, что считают меня хорошим отцом».