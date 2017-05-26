«Окжетпес» официально объявил о назначении Пасулько
Сегодня, 26-го мая, после того, как были улажены все юридические нюансы, команде «Окжетпес» был представлен новый главный тренер. Им стал Виктор Пасулько.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Наставника игрокам представил директор клуба Юрий Бондаренко. Сегодня же Виктор Васильевич провел первую свою тренировку в новом качестве. Напомним, что Виктор Пасулько уже работал в Казахстане — в клубах «Атырау» и «Ордабасы».
Виктор Васильевич Пасулько
Родился 1 января 1961 (56 лет) в пос. Ильница, Иршавский район, Закарпатская область, Украинская ССР
Гражданство: Украина.
Клубная карьера
1978−1979 «Говерла»
1980−1981 СКА (Львов)
1981 «Говерла»
1982 «Буковина»
1982−1986 «Черноморец» (Одесса)
1987−1989 «Спартак» (Москва)
1990−1993 «Фортуна» (Кёльн)
1993−1995 «Айнтрахт» (Брауншвейг)
1996−1997 «Дурлах»
1997−1998 «Боннер»
1998−2000 «Юнкерсдорф» (Кёльн).
Национальная сборная
1988 СССР 8 (1).
Тренерская карьера
1996−1997 «Дурлах» (Германия)
2002−2005 Сборная Молдовы
2005−2006 «Хазар-Ленкорань» (Азербайджан)
2007−2008 «Юнкерсдорф» (Германия)
2008−2009 «Шуртан» (Узбекистан)
2010 «Атырау»
2011−2014 «Ордабасы»
2014 «Орландина» (Италия)
2015−2016 «Роданж 91» (Люксембург)
2017—н.в. «Окжетпес».
Достижения в качестве игрока:
В списках лучших футболистов УССР: 1985
В списках 33 лучших футболистов сезона в СССР: 1985
Чемпион СССР (2): 1987, 1989 (в составе ФК «Спартак» (Москва)
Серебряный призёр чемпионата Европы: 1988.
Достижения в качестве тренера:
Обладатель Кубка Казахстана: 2011
Обладатель Суперкубка Казахстана: 2012.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter