«Окжетпес» официально объявил о назначении Пасулько

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Наставника игрокам представил директор клуба Юрий Бондаренко. Сегодня же Виктор Васильевич провел первую свою тренировку в новом качестве. Напомним, что Виктор Пасулько уже работал в Казахстане — в клубах «Атырау» и «Ордабасы».

Виктор Васильевич Пасулько

Родился 1 января 1961 (56 лет) в пос. Ильница, Иршавский район, Закарпатская область, Украинская ССР

Гражданство: Украина.

Клубная карьера

1978−1979 «Говерла»

1980−1981 СКА (Львов)

1981 «Говерла»

1982 «Буковина»

1982−1986 «Черноморец» (Одесса)

1987−1989 «Спартак» (Москва)

1990−1993 «Фортуна» (Кёльн)

1993−1995 «Айнтрахт» (Брауншвейг)

1996−1997 «Дурлах»

1997−1998 «Боннер»

1998−2000 «Юнкерсдорф» (Кёльн).

Национальная сборная

1988 СССР 8 (1).

Тренерская карьера

1996−1997 «Дурлах» (Германия)

2002−2005 Сборная Молдовы

2005−2006 «Хазар-Ленкорань» (Азербайджан)

2007−2008 «Юнкерсдорф» (Германия)

2008−2009 «Шуртан» (Узбекистан)

2010 «Атырау»

2011−2014 «Ордабасы»

2014 «Орландина» (Италия)

2015−2016 «Роданж 91» (Люксембург)

2017—н.в. «Окжетпес».

Достижения в качестве игрока:

В списках лучших футболистов УССР: 1985

В списках 33 лучших футболистов сезона в СССР: 1985

Чемпион СССР (2): 1987, 1989 (в составе ФК «Спартак» (Москва)

Серебряный призёр чемпионата Европы: 1988.

Достижения в качестве тренера:

Обладатель Кубка Казахстана: 2011

Обладатель Суперкубка Казахстана: 2012.