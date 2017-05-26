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26 мая 2017, 12:22 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Окжетпес» официально объявил о назначении Пасулько

Сегодня, 26-го мая, после того, как были улажены все юридические нюансы, команде «Окжетпес» был представлен новый главный тренер. Им стал Виктор Пасулько.

Сегодня 26-го мая после того как были улажены все юридические нюансы команде Окжетпес был представлен новый главный тренер. Им стал Виктор <span class=error>Пасулько</span>. Увеличить
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Наставника игрокам представил директор клуба Юрий Бондаренко. Сегодня же Виктор Васильевич провел первую свою тренировку в новом качестве. Напомним, что Виктор Пасулько уже работал в Казахстане — в клубах «Атырау» и «Ордабасы».

Виктор Васильевич Пасулько
Родился 1 января 1961 (56 лет) в пос. Ильница, Иршавский район, Закарпатская область, Украинская ССР
Гражданство: Украина.

Клубная карьера
1978−1979 «Говерла»
1980−1981 СКА (Львов)
1981 «Говерла»
1982 «Буковина»
1982−1986 «Черноморец» (Одесса)
1987−1989 «Спартак» (Москва)
1990−1993 «Фортуна» (Кёльн)
1993−1995 «Айнтрахт» (Брауншвейг)
1996−1997 «Дурлах»
1997−1998 «Боннер»
1998−2000 «Юнкерсдорф» (Кёльн).

Национальная сборная
1988 СССР 8 (1).

Тренерская карьера
1996−1997 «Дурлах» (Германия)
2002−2005 Сборная Молдовы
2005−2006 «Хазар-Ленкорань» (Азербайджан)
2007−2008 «Юнкерсдорф» (Германия)
2008−2009 «Шуртан» (Узбекистан)
2010 «Атырау»
2011−2014 «Ордабасы»
2014 «Орландина» (Италия)
2015−2016 «Роданж 91» (Люксембург)
2017—н.в. «Окжетпес».

Достижения в качестве игрока:
В списках лучших футболистов УССР: 1985
В списках 33 лучших футболистов сезона в СССР: 1985
Чемпион СССР (2): 1987, 1989 (в составе ФК «Спартак» (Москва)
Серебряный призёр чемпионата Европы: 1988.

Достижения в качестве тренера:
Обладатель Кубка Казахстана: 2011
Обладатель Суперкубка Казахстана: 2012.

Окжетпес
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