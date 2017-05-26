Пасулько представлен футболистам «Окжетпеса»

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Между тем, имеется информация, что контракт кошетауский клуб с этим специалистом пока еще не подписал — наставник вступил в права главного тренера синегорцев на основе предварительной устной договоренности.