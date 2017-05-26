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26 мая 2017, 12:21 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Пасулько представлен футболистам «Окжетпеса»

Как стало известно Sports.kz, сегодня Виктор Пасулько был представлен игрокам «Окжетпеса» и провел первую тренировку команды.

Как стало известно Sports.kz сегодня Виктор <span class=error>Пасулько</span> был представлен игрокам Окжетпеса и провел первую тренировку команды. Увеличить
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Между тем, имеется информация, что контракт кошетауский клуб с этим специалистом пока еще не подписал — наставник вступил в права главного тренера синегорцев на основе предварительной устной договоренности.

Окжетпес
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