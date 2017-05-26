Антонио Конте: Стычка с Моуринью? Готов уничтожить ради победы своей команды
Главный тренер «Челси» Антонио Конте дал интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
О своих ощущениях и возможном уходе в «Интер».
«Да, Моуринью сотворил историю, но в прошлом сезоне команда занимала при нем лишь десятое место. Это говорит о том, что проблемы действительно были. Конечно, я сомневался на счет того, стоит ли приезжать в Лондон. Общался на эту тему со многими людьми.
Мы выиграли чемпионат Англии, но это не отменяет того, что впереди нас ждет очень много работы. Будет тяжело. Что касается слухов о возможном уходе в «Интер», то я скажу так: невозможно быть счастливым там, где ты себя не видишь. Вот что мне дал вызов в Англии? Я научился терпеть и верить в собственные силы, — сказал рулевой «синих».
О планах на будущее.
«Конечно, мы обсуждаем летние трансферы. В этом году у нас была команда из 14 великолепных игроков, однако, в следующем сезоне «Челси» предстоит выступить в Лиге чемпионов. Это значит, что клуб должен усилиться. В любом случае, основание уже есть.
Останусь ли я? У меня еще два года по контракту. Хочу доказать всем, что не зря пришел в лондонский клуб. К тому же, у меня отличные отношения с руководством. Мы часто обсуждаем разные вопросы, а это очень важно для тренера, — считает итальянец.
О финале Кубка Англии.
«В начале сезона я и не думал, что мы займем место в четверке лучших команд Англии. Перед матчем против “Арсенала” мы оказались в непростой ситуации. Почему? Потому что “Челси” выиграл
О стычке с Моуринью.
«Иногда мы ведем себя, как животные, но я готов сделать все ради победы. Футбол — борьба за выживание. Ты должен уничтожить своего соперника ради собственной жизни. Другого выхода нет. Главное — не забывать об уважении. После игры мы уладили все вопросы с Жозе», — рассказал Конте.
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