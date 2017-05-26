Кабальеро и Санья покидают «Манчестер Сити»
«Манчестер Сити» объявил о том, что по окончании сезона команду покинут голкипер Вилли Кабальеро и защитник Бакари Санья. Об этом сообщил официальный сайт клуба.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Аргентинский вратарь появился в составе «Манчестер Сити» в июле 2014 года, после того как перешел из «Малаги». За «горожан» он отыграл 48 матчей, из которых 27 пришлись на нынешний сезон.
Французский защитник Бакари Санья стал игроком «Сити» также в июле 2014 года. Он перешел из лондонского «Арсенала». В составе горожан 34-летний футболист провел 86 матчей за три сезона.
У обоих футболистов летом заканчиваются сроки контрактов.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter