Кабальеро и Санья покидают «Манчестер Сити»

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Аргентинский вратарь появился в составе «Манчестер Сити» в июле 2014 года, после того как перешел из «Малаги». За «горожан» он отыграл 48 матчей, из которых 27 пришлись на нынешний сезон.

Французский защитник Бакари Санья стал игроком «Сити» также в июле 2014 года. Он перешел из лондонского «Арсенала». В составе горожан 34-летний футболист провел 86 матчей за три сезона.

У обоих футболистов летом заканчиваются сроки контрактов.