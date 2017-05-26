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26 мая 2017, 12:08 | Футбол: Зарубежный | ИА REGNUM

Кабальеро и Санья покидают «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» объявил о том, что по окончании сезона команду покинут голкипер Вилли Кабальеро и защитник Бакари Санья. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Манчестер Сити объявил о том что по окончании сезона команду покинут голкипер <span class=error>Вилли</span> Кабальеро и защитник <span class=error>Бакари</span> <span class=error>Санья</span>. Об этом сообщил официальный сайт клуба. Увеличить
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Аргентинский вратарь появился в составе «Манчестер Сити» в июле 2014 года, после того как перешел из «Малаги». За «горожан» он отыграл 48 матчей, из которых 27 пришлись на нынешний сезон.

Французский защитник Бакари Санья стал игроком «Сити» также в июле 2014 года. Он перешел из лондонского «Арсенала». В составе горожан 34-летний футболист провел 86 матчей за три сезона.

У обоих футболистов летом заканчиваются сроки контрактов.

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