Кресла, арендованные для «Евровидения», вернули на «Арену Львов»

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«7 тысяч сидений, которые у “Арены Львов” арендовали для “Евровидения”, уже вернули на стадион. Сначала 500 стульев установили в VIP-зоне. Остальные кресла установят на их изначальные места через 2 недели», — цитирует Болкуна «Укринформ».

Отмечается, что все кресла вернули в хорошем состоянии и без повреждений. Ранее сообщалось, что за аренду 7 тыс. кресел «Арена Львов» получила около € 17 тыс.