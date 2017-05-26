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26 мая 2017, 11:41 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Кресла, арендованные для «Евровидения», вернули на «Арену Львов»

Директор «Арены Львов» Евгений Болкун сообщил, что кресла, которые были арендованы для проведения музыкального конкурса «Евровидения», вернули на стадион.

Директор Арены Львов Евгений <span class=error>Болкун</span> сообщил что кресла которые были арендованы для проведения музыкального конкурса <span class=error>Евровидения</span> вернули на стадион. Увеличить
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«7 тысяч сидений, которые у “Арены Львов” арендовали для “Евровидения”, уже вернули на стадион. Сначала 500 стульев установили в VIP-зоне. Остальные кресла установят на их изначальные места через 2 недели», — цитирует Болкуна «Укринформ».

Отмечается, что все кресла вернули в хорошем состоянии и без повреждений. Ранее сообщалось, что за аренду 7 тыс. кресел «Арена Львов» получила около € 17 тыс.

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