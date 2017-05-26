Тотти не пригласил руководство и тренерский штаб на прощальный ужин

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28 мая форвард проведёт последний матч в карьере — в 38-м туре итальянской Серии А римляне сыграют с «Дженоа».

После принятого накануне решения 40-летний Тотти пригласил команду на ужин. Football Italia сообщает, что на вечеринке присутствовали исключительно футболисты. Никто из руководства или тренерского штаба приглашён не был.

После окончания вечера футболисты сделали памятное фото, которое Франческо Тотти разместил на своей странице в «Твиттере». Франческо Тотти выступает в «Роме», воспитанником которой является, с 1993 года.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="it" dir="ltr">Grazie ragazzi! ?⚽️ <a href="https://t.co/KK1Ybs2oXw">pic.twitter.com/KK1Ybs2oXw</a></p>— Francesco Totti (@Totti) <a href="https://twitter.com/Totti/status/867856651373629440">25 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>