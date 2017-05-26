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26 мая 2017, 10:37 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Тотти не пригласил руководство и тренерский штаб на прощальный ужин

Нападающий и капитан «Ромы» Франческо Тотти устроил прощальный ужин по случаю завершения карьеры.

Нападающий и капитан <span class=error>Ромы</span> <span class=error>Франческо</span> <span class=error>Тотти</span> устроил прощальный ужин по случаю завершения карьеры. Увеличить
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28 мая форвард проведёт последний матч в карьере — в 38-м туре итальянской Серии А римляне сыграют с «Дженоа».

После принятого накануне решения 40-летний Тотти пригласил команду на ужин. Football Italia сообщает, что на вечеринке присутствовали исключительно футболисты. Никто из руководства или тренерского штаба приглашён не был.

После окончания вечера футболисты сделали памятное фото, которое Франческо Тотти разместил на своей странице в «Твиттере». Франческо Тотти выступает в «Роме», воспитанником которой является, с 1993 года.

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