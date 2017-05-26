«Кристал Пэлас» продлил контракт с ивуарийским форвардом Уилфридом Заха
МОСКВА, 26 мая —
Р-Спорт. Футбольный клуб «Кристал Пэлас» продлил соглашение с ивуарийским нападающим Уилфридом Заха, сообщается на официальном сайте лондонской команды.
Новый контракт с игроком рассчитан на пять лет.
Заха является воспитанником «Кристал Пэлас», за основную команду выступает с перерывами с 2010 года. В прошедшем сезоне 24-летний форвард провел 37 игр в составе лондонского клуба и забил 7 мячей.
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