«Кристал Пэлас» продлил контракт с ивуарийским форвардом Уилфридом Заха

Новый контракт с игроком рассчитан на пять лет.

Заха является воспитанником «Кристал Пэлас», за основную команду выступает с перерывами с 2010 года. В прошедшем сезоне 24-летний форвард провел 37 игр в составе лондонского клуба и забил 7 мячей.