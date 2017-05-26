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26 мая 2017, 10:30 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Кристал Пэлас» продлил контракт с ивуарийским форвардом Уилфридом Заха

МОСКВА, 26 мая — Р-Спорт. Футбольный клуб «Кристал Пэлас» продлил соглашение с ивуарийским нападающим Уилфридом Заха, сообщается на официальном сайте лондонской команды.

Новый контракт с игроком рассчитан на пять лет.

Заха является воспитанником «Кристал Пэлас», за основную команду выступает с перерывами с 2010 года. В прошедшем сезоне 24-летний форвард провел 37 игр в составе лондонского клуба и забил 7 мячей.

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