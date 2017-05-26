Marca: Тренер МЮ Моуринью хочет, чтобы «Реал» включил Морату в сделку по покупке Де Хеа

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Сообщается, что Моуринью оценивает Де Хеа в €75 млн. Но португалец согласен отпустить голкипера в «Реал» за €25 млн, если испанская команда включит в сделку по покупке нападающего сборной Испании Альваро Морату. «Реал» оценивает форварда в сумму €70−75 млн.

Впервые «Реал» предпринял попытку купить голкипера сборной Испании летом 2015 года. Трансфер не состоялся, несмотря на то, что СМИ сообщали, что Де Хеа согласовал условия личного контракта с мадридцами. В официальном заявлении команды говорилось, что переход футболиста сорвался по вине английской команды, так как они не прислали вовремя все нужные документы для оформления трансфера. В сентябре 2015 года Де Хеа подписал новый пятилетний контракт с «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что Мората может перейти в итальянский «Милан» за €60 млн. Также в СМИ появилась информация, что Мората согласовал с «Миланом» условия личного контракта, по которому он будет зарабатывать €7,5 млн в год. Кроме того, известно об интересе к форварду со стороны лондонского «Челси».

В текущем сезоне Мората стал чемпионом Испании в составе «Реала». Он провел 42 матча за команду во всех турнирах, в которых забил 20 мячей и отдал 6 голевых передач. Де Хеа, ставший победителем Куба английской лиги и Лиги Европы в текущем сезоне, провел за «Манчестер» 45 игр во всех турнирах, в 16 из них, не пропустив ни одного мяча.