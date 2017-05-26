Криштиану Роналду «взорвал» инстаграм фото с девушкой, которое отметил сердцем
Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду опубликовал в своем инстаграме фото с девушкой, которое отметил сердцем, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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Видимо, что-то случилось...
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За восемь часов данный пост собрал почти 3,5 миллиона лайков. Также подписчики Криштиану Роналду оставили огромное количество комментариев к этой фотографии.
Стоит отметить, что в ноябре прошлого года СМИ сообщали о том, что Роналду был пойман целующимся с девушкой в Париже. Португальца заметили в центре французской столицы в компании девушки по имени Джиорджина Родригес (Georgina Rodriguez). Ранее в прессе отсутствовала
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