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26 мая 2017, 9:17 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

Криштиану Роналду «взорвал» инстаграм фото с девушкой, которое отметил сердцем

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду опубликовал в своем инстаграме фото с девушкой, которое отметил сердцем, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Нападающий мадридского Реала и сборной Португалии по футболу <span class=error>Криштиану</span> <span class=error>Роналду</span> опубликовал в своем инстаграме <span class=stop>фото</span> с девушкой которое отметил сердцем сообщает корреспондент Vesti.kz. Увеличить
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За восемь часов данный пост собрал почти 3,5 миллиона лайков. Также подписчики Криштиану Роналду оставили огромное количество комментариев к этой фотографии.

Стоит отметить, что в ноябре прошлого года СМИ сообщали о том, что Роналду был пойман целующимся с девушкой в Париже. Португальца заметили в центре французской столицы в компании девушки по имени Джиорджина Родригес (Georgina Rodriguez). Ранее в прессе отсутствовала какая-либо информация об этой девушке. Никто и не подозревал, что между Родригес и Роналду может возникнуть роман.

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МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Португальский футболист испанского «Реала» Криштиану Роналду может получить тюремный срок от 15 месяцев до пяти лет за неуплату налогов. Об этом сообщает испанское издание Marca.
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