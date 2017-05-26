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26 мая 2017, 1:43 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Лорьян» проиграл «Труа» в первом переходном матче за право выступать в Лиге 1

В первом переходном матче за право выступать во французской Лиге 1 в следующем сезоне «Лорьян» уступил «Труа».

В первом переходном матче за право выступать во французской Лиге 1 в следующем сезоне <span class=error>Лорьян</span> уступил <span class=error>Труа</span>. Увеличить
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Встреча, прошедшая на стадионе «Стад де л’Об» в Труа, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. На 37-й минуте Стефан Дарбион вывел «Труа» вперёд. На 82-й минуте бывший нападающий «Спартака» Маджид Уорис счёт сравнял. Но уже в компенсированное время хозяева поля сумели вырвать победу благодаря точному удару Бенжамена Ниве.

Ответный матч состоится 28 мая в Лорьяне.

В прошедшем сезоне «Труа» финишировал на третьей строчке в таблице Лиги 2, а «Лорьян» занял 18-е место в высшем дивизионе.

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