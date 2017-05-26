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26 мая 2017, 1:41 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

АЗ разгромил «Утрехт» в 1-м матче финала плей-офф за право сыграть в Лиге Европы

«АЗ Алкмар» одержал разгромную победу над «Утрехтом» в первом матче финала плей-офф чемпионата Нидерландов за право в следующем сезоне представить страну в Лиге Европы.

АЗ <span class=error>Алкмар</span> одержал разгромную победу над Утрехтом в первом матче финала <nobr>плей-офф</nobr> чемпионата Нидерландов за право в следующем сезоне представить страну в Лиге Европы. Увеличить
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Встреча прошла в Алкмаре на стадионе «АФАС» и завершилась со счётом 3:0.

На 17-й минуте Йорис ван Оверем вывел хозяев вперёд, через 15 минут Яссин Аюб забил в собственные ворота, а в середине второго тайма Ваутер Вегхорст сделал счёт крупным.

Ответный матч между командами пройдёт 28 мая на поле «Утрехта». Начало — в 13:30 по московскому времени.

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