АЗ разгромил «Утрехт» в 1-м матче финала плей-офф за право сыграть в Лиге Европы
«АЗ Алкмар» одержал разгромную победу над «Утрехтом» в первом матче финала
плей-офф чемпионата Нидерландов за право в следующем сезоне представить страну в Лиге Европы.
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Встреча прошла в Алкмаре на стадионе «АФАС» и завершилась со счётом 3:0.
На 17-й минуте Йорис ван Оверем вывел хозяев вперёд, через 15 минут Яссин Аюб забил в собственные ворота, а в середине второго тайма Ваутер Вегхорст сделал счёт крупным.
Ответный матч между командами пройдёт 28 мая на поле «Утрехта». Начало — в 13:30 по московскому времени.