АЗ разгромил «Утрехт» в 1-м матче финала плей-офф за право сыграть в Лиге Европы

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Встреча прошла в Алкмаре на стадионе «АФАС» и завершилась со счётом 3:0.

На 17-й минуте Йорис ван Оверем вывел хозяев вперёд, через 15 минут Яссин Аюб забил в собственные ворота, а в середине второго тайма Ваутер Вегхорст сделал счёт крупным.

Ответный матч между командами пройдёт 28 мая на поле «Утрехта». Начало — в 13:30 по московскому времени.