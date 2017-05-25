«Вольфсбург» победил «Айнтрахт» в первом стыковом матче за право играть в бундеслиге
«Вольфсбург», занявший 16-е место в бундеслиге по итогам сезона-2016/17, одержал победу над «Айнтрахтом» из Брауншвейга, ставшего третьим во второй бундеслиге, в первом стыковом матче за право выступать в элитном дивизионе чемпионата Германии по футболу в следующем сезоне.
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Встреча, прошедшая в четверг в Вольфсбурге, завершилась со счетом 1:0. Победный гол на 35-й минуте забил Марио Гомес с пенальти.
Ответный матч состоится 29 мая в Брауншвейге.
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