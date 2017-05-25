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25 мая 2017, 23:18 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Арбелоа, Тёре и Кальери покинули «Вест Хэм»

«Вест Хэм Юнайтед» на своём официальном сайте объявил об уходе трёх футболистов — защитника Альваро Арбелоа, хавбека Гёкхана Тёре и форварда Хонатана Кальери.

<span class=error>Вест</span> <span class=error>Хэм</span> Юнайтед на своём официальном сайте объявил об уходе трёх футболистов — защитника <span class=error>Альваро</span> <span class=error>Арбелоа</span> хавбека <span class=error>Гёкхана</span> <span class=error>Тёре</span> и форварда <span class=error>Хонатана</span> <span class=error>Кальери</span>. Увеличить
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У Арбелоа истёк годичный контракт с «молотобойцами», и клуб решил не продлевать соглашение. 34-летний испанец сыграл лишь в трёх матчах Премьер-лиги в этом сезоне.

Бывший полузащитник «Рубина» Тёре, который выступал за «Вест Хэм» на правах аренды, вернётся в «Бешикташ». Лондонский клуб отказался от опции выкупа турецкого футболиста за £ 10 млн. Тёре провёл пять матчей в АПЛ.

Кальери, который в этом сезоне забил один гол в 16 матчах чемпионата Англии, вернётся в уругвайский клуб «Депортиво Мальдонадо».

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