Арбелоа, Тёре и Кальери покинули «Вест Хэм»

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У Арбелоа истёк годичный контракт с «молотобойцами», и клуб решил не продлевать соглашение. 34-летний испанец сыграл лишь в трёх матчах Премьер-лиги в этом сезоне.

Бывший полузащитник «Рубина» Тёре, который выступал за «Вест Хэм» на правах аренды, вернётся в «Бешикташ». Лондонский клуб отказался от опции выкупа турецкого футболиста за £ 10 млн. Тёре провёл пять матчей в АПЛ.

Кальери, который в этом сезоне забил один гол в 16 матчах чемпионата Англии, вернётся в уругвайский клуб «Депортиво Мальдонадо».