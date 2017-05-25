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25 мая 2017, 22:55 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Антальяспор» ведет переговоры с четырьмя игроками «Милана»

Представители «Антальяспор» находятся в Милане и ведут переговоры с полузащитником «Интера» Джонатаном Бьябьяни, а также игроками «Милана» в лице Хосе Сосы, Юрая Куцки, Габриэля Палетты и Кристиана Сапаты, информирует Sportitalia.

Представители Антальяспор находятся в Милане и ведут переговоры с полузащитником <span class=error>Интера</span> Джонатаном Бьябьяни а также игроками Милана в лице Хосе <span class=error>Сосы</span> <span class=error>Юрая</span> <span class=error>Куцки</span> Габриэля <span class=error>Палетты</span> и <span class=error>Кристиана</span> <span class=error>Сапаты</span>. Увеличить
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Отмечается, что новое руководство «россонери» готово расстаться со всеми перечисленными футболистами.

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