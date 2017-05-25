«Антальяспор» ведет переговоры с четырьмя игроками «Милана»
Представители «Антальяспор» находятся в Милане и ведут переговоры с полузащитником «Интера» Джонатаном Бьябьяни, а также игроками «Милана» в лице Хосе Сосы, Юрая Куцки, Габриэля Палетты и Кристиана Сапаты, информирует Sportitalia.
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Отмечается, что новое руководство «россонери» готово расстаться со всеми перечисленными футболистами.
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