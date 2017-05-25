«Днепр» не рассчитался с агентом Хуанде Рамоса в назначенный срок

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ФИФА дала «Днепру» 90 дней на то, чтобы клуб рассчитался с агентом Рамоса. Решение об этом поступило 23 февраля, следовательно, дедлайн для расчёта — 24 мая включительно.

С 25 мая «Днепр» могут перевести в первую лигу в случае неуплаты долга — это произойдёт автоматически в случае обращения юриста агента в ФИФА.

По информации источника, долг «Днепра» перед агентом по решению Спортивного арбитражного суда в Лозанне составляет € 550 тыс.

В сезоне-2016/17 с «Днепра» сняли 15 очков: за долг перед агентом Рамоса 6 очков, ещё 6 были сняты за долги перед Данило Соузой, экс-игроком команды, а 3 — за невыполнение решения КДК ФФУ.

Кроме того, у «Днепра» немалые долги перед бывшими тренерами команды: Мироном Маркевичем, Хуанде Рамосом и помощниками испанского тренера.