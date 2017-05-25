«Халл Сити» подтвердил уход Марку Силвы с поста главного тренера

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В заявлении отмечается, что 39-летнему португальцу было предложено продолжить работу, но он решил уйти.

«Халл Сити» в сезоне-2016/17 финишировал на 18-й строчке в таблице английской Премьер-лиги и вылетел в Чемпионшип.

Марку Силва возглавил «тигров» в январе этого года. Под его руководством команда провела 18 матчей в АПЛ, одержала 6 побед, 3 раза сыграла вничью и 9 раз проиграла.