«Халл Сити» подтвердил уход Марку Силвы с поста главного тренера
«Халл Сити» на своём официальном сайте объявил о решении Марку Силвы покинуть пост главного тренера английской команды.
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В заявлении отмечается, что 39-летнему португальцу было предложено продолжить работу, но он решил уйти.
«Халл Сити» в сезоне-2016/17 финишировал на 18-й строчке в таблице английской
Марку Силва возглавил «тигров» в январе этого года. Под его руководством команда провела 18 матчей в АПЛ, одержала 6 побед, 3 раза сыграла вничью и 9 раз проиграла.
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