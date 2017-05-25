«Шериф» разгромил «Зарю» в финале Кубка Молдавии
Финальный матч Кубка Молдавии между тираспольским «Шерифом» и «Зарей» (Бельцы) завершился победой клуба из Тирасполя. Итоговый счет матча — 5:0 в пользу «Шерифа».
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В составе победителей по дублю сделали Виталий Дамашкан и Сирил Байала. Еще один мяч забил Жоалиссон.
«Шериф» стал победителем Кубка Молдавии в девятый раз.
Кубок Молдавии
Финал
Стадион «Зимбру» (Кишинев)
«Шериф» — «Заря» — 5:0.
Голы: Дамашкан, 49, 59, Байала, 54, 56, Жоалиссон, 89.
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