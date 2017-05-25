«Шериф» разгромил «Зарю» в финале Кубка Молдавии

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В составе победителей по дублю сделали Виталий Дамашкан и Сирил Байала. Еще один мяч забил Жоалиссон.

«Шериф» стал победителем Кубка Молдавии в девятый раз.

Кубок Молдавии

Финал

Стадион «Зимбру» (Кишинев)

«Шериф» — «Заря» — 5:0.

Голы: Дамашкан, 49, 59, Байала, 54, 56, Жоалиссон, 89.