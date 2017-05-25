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25 мая 2017, 20:55 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Гол Пукки не помог «Брондбю» в финале Кубка Дании по футболу с «Копенгагеном»

Футболисты «Копенгагена» обыграли «Брондбю» в финале Кубка Дании.

Футболисты Копенгагена обыграли <span class=error>Брондбю</span> в финале Кубка Дании. Увеличить
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Встреча, прошедшая в четверг, завершилась победой «Копенгагена» со счетом 3:1. Голами в составе победителей отметились Андреас Корнелиус (на 51-й и 85-й минутах) и Федерико Сантандер (83). У «Брондбю» мяч на 61-й минуте забил Теему Пукки.

Для «Копенгагена» это восьмая победа в Кубке Дании. Клуб также стал чемпионом страны в сезоне-2016/17.

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