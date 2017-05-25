«Шахтер» продлил контракт с Тайсоном

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Сообщается, что новый контракт рассчитан на четыре года. Бразилец перешел в донецкий клуб из харьковского «Металлиста» в январе 2013 года. Всего он провел за «оранжево-черных» 165 матчей и забил 29 мячей. По три раза выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины.

29-летний Тайсон в нынешнем сезоне провел 39 матчей за «Шахтер» и забил десять мячей при десяти голевых передачах.