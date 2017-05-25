Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29871114/
25 мая 2017, 20:37 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

«Шахтер» продлил контракт с Тайсоном

Бразильский полузащитник донецкого «Шахтера» Тайсон продлил действующий контракт. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Бразильский полузащитник донецкого Шахтера <span class=error>Тайсон</span> продлил действующий контракт. Об этом сообщает официальный сайт клуба. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Сообщается, что новый контракт рассчитан на четыре года. Бразилец перешел в донецкий клуб из харьковского «Металлиста» в январе 2013 года. Всего он провел за «оранжево-черных» 165 матчей и забил 29 мячей. По три раза выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины.

29-летний Тайсон в нынешнем сезоне провел 39 матчей за «Шахтер» и забил десять мячей при десяти голевых передачах.

Шахтер Д
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Украины
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

«Шахтеру» исполняется 81 год

«Шахтеру» исполняется 81 год

24 мая 1936 состоялся первый в истории матч «Стахановца» из Сталино. Именно эту дату принято считать днем рождения донецкого «Шахтера». И сегодня клубу исполняется 81 год.
Еще 7 новостей  Все новости
23 мая

20 фото, которые докажут, что главное в волейболе - форма волейболисток

«Такие, как Шарапова, больше никогда не должны играть!» Реакция Запада на камбэк Марии

«Барселона», «Ливерпуль» и «Рома». Кто может попасться Спартаку в группе ЛЧ