Уэйн Руни: У меня много предложений от английских и зарубежных клубов
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни отметил, что летом он может покинуть «красных дьяволов».
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При этом форвард подчеркнул, что в Англии он может продолжить карьеру только в «Эвертоне», если покинет «МЮ».
— В Англии я играл за два клуба, и только за них на родине я и могу выступать, — цитирует Daily Mail Руни. — У меня много предложений как от иностранных клубов, так и от английских. В ближайшее время я должен определиться. Тренер хочет, чтобы я остался, но… Я просто должен принять футбольное решение. В ближайшие несколько недель определюсь.
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