Клиши и Кабальеро покидают «Манчестер Сити»
Вратарь Вилли Кабальеро и защитник Гаэль Клиши уходят из «Манчестер Сити», информирует клубная
пресс-служба.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Контракты аргентинца и француза истекают предстоящим летом и продлены не будут.
35-летний Кабальеро выступал за «горожан» с 2014 года и выиграл с командой Кубок английской лиги. 31-летний Клиши играл за англичан с 2011 года, дважды став чемпионом страны, дважды выиграв Кубок лиги, а также один раз став победителем Суперкубка страны.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter