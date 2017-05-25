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25 мая 2017, 20:18 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Клиши и Кабальеро покидают «Манчестер Сити»

Вратарь Вилли Кабальеро и защитник Гаэль Клиши уходят из «Манчестер Сити», информирует клубная пресс-служба.

Вратарь <span class=error>Вилли</span> Кабальеро и защитник <span class=error>Гаэль</span> <span class=error>Клиши</span> уходят из Манчестер Сити. Увеличить
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Контракты аргентинца и француза истекают предстоящим летом и продлены не будут.

35-летний Кабальеро выступал за «горожан» с 2014 года и выиграл с командой Кубок английской лиги. 31-летний Клиши играл за англичан с 2011 года, дважды став чемпионом страны, дважды выиграв Кубок лиги, а также один раз став победителем Суперкубка страны.

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