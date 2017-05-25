Клиши и Кабальеро покидают «Манчестер Сити»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Контракты аргентинца и француза истекают предстоящим летом и продлены не будут.

35-летний Кабальеро выступал за «горожан» с 2014 года и выиграл с командой Кубок английской лиги. 31-летний Клиши играл за англичан с 2011 года, дважды став чемпионом страны, дважды выиграв Кубок лиги, а также один раз став победителем Суперкубка страны.