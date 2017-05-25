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25 мая 2017, 19:36 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Аль-Наср» из ОАЭ подтвердил назначение Пранделли

Бывший главный тренер сборной Италии Чезаре Пранделли будет работать в ОАЭ.

Бывший главный тренер сборной Италии <span class=error>Чезаре</span> <span class=error>Пранделли</span> будет работать в <span class=error>ОАЭ</span>. Увеличить
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Клуб «Аль-Наср» из города Дубая объявил о соглашении с 59-летним итальянцем.

Официальная презентация Пранделли состоится в ближайший понедельник. Предыдущим наставником «Аль-Насра» был Дан Петреску.

Последним местом работы Пранделли была «Валенсия», пост главного тренера которой он покинул в декабре 2016 года.

Ранее Пранделли тренировал ряд итальянских клубов, включая «Рому» и «Фиорентину», а также работал в турецком «Галатасарае».
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