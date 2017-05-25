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25 мая 2017, 19:31 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Китайские клубы будут выплачивать налог за покупку легионеров

С летнего трансферного окна убыточные китайские клубы должны будут выплачивать налог за покупку иностранных игроков, информирует пресс-служба Китайской футбольной ассоциации (CFA).

С летнего трансферного окна убыточные китайские клубы должны будут выплачивать налог за покупку иностранных игроков. Увеличить
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Сумма налога, равная стоимости трансфера, будет идти на развитие местного футбола.

Кроме того, со следующего сезона клубы чемпионата Китая должны будут выпускать на поле равное количество легионеров и местных игроков младше 23 лет.
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