«Сьон» проиграл «Базелю» в финале Кубка Швейцарии, Митрюшкин пропустил трижды

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Счёт «Базель» открыл в начале второго тайма — на 47-й минуте ворота Митрюшкина поразил Матиас Эмилио Дельгадо. На 62-й минуте отличился Адама Траоре, а окончательный результат установил в конце второго тайма Михаэль Ланг.

«Базель» стал обладателем Кубка Швейцарии в 12-й раз в своей истории и впервые с сезона-2011/12, а также оформил в нынешнем сезоне золотой дубль.