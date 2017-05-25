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25 мая 2017, 19:21 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Сьон» проиграл «Базелю» в финале Кубка Швейцарии, Митрюшкин пропустил трижды

В финальном матче Кубка Швейцарии «Базель» со счётом 3:0 разгромил «Сьон», за который выступает российский вратарь Антон Митрюшкин.

В финальном матче Кубка Швейцарии Базель со счётом 3:0 разгромил <span class=error>Сьон</span> за который выступает российский вратарь Антон Митрюшкин. Увеличить
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Счёт «Базель» открыл в начале второго тайма — на 47-й минуте ворота Митрюшкина поразил Матиас Эмилио Дельгадо. На 62-й минуте отличился Адама Траоре, а окончательный результат установил в конце второго тайма Михаэль Ланг.

«Базель» стал обладателем Кубка Швейцарии в 12-й раз в своей истории и впервые с сезона-2011/12, а также оформил в нынешнем сезоне золотой дубль.

Весь матч в составе «Базеля» отыграл бывший защитник «Спартака» Марек Сухи, а экс-форвард ЦСКА Сейду Думбия был заменён на 88-й минуте.

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Новости Зарубежного футбола

«Базель» — «Сьон»: Думбия забил Митрюшкину, но этого не хватило для победы

«Базель» — «Сьон»: Думбия забил Митрюшкину, но этого не хватило для победы

В матче 33-го тура швейцарской Суперлиги «Сьон», за который выступает российский вратарь Антон Митрюшкин, сыграл вничью со счётом 2:2 в гостях с «Базелем», который ещё 28 апреля обеспечил себе восьмой кряду чемпионский титул.
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