«Сьон» проиграл «Базелю» в финале Кубка Швейцарии, Митрюшкин пропустил трижды
В финальном матче Кубка Швейцарии «Базель» со счётом 3:0 разгромил «Сьон», за который выступает российский вратарь Антон Митрюшкин.
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Счёт «Базель» открыл в начале второго тайма — на 47-й минуте ворота Митрюшкина поразил Матиас Эмилио Дельгадо. На 62-й минуте отличился Адама Траоре, а окончательный результат установил в конце второго тайма Михаэль Ланг.
«Базель» стал обладателем Кубка Швейцарии в 12-й раз в своей истории и впервые с сезона-2011/12, а также оформил в нынешнем сезоне золотой дубль.
Весь матч в составе «Базеля» отыграл бывший защитник «Спартака» Марек Сухи, а