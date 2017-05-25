СМИ сообщило о возможном переходе в «Окжетпес» четырех футболистов «Ордабасы»
Как стало известно из неофициальных источников, сразу четыре игрока «Ордабасы» в летнее трансферное окно могут пополнить «Окжетпес», сообщает корреспондент KazFootball.kz.
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Сразу четыре игрока шымкентского «Ордабасы» в летнее трансферное окно могут пополнить кокшетауский «Окжетпес». Один из них Талгат Адырбеков ранее защищал цвета синегорцев.
Кроме того, игроками синегорцев могут стать Бакдаулет Кожабаев, Ярослав Бондаренко и Алмат Бекбаев.
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