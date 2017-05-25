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25 мая 2017, 18:57 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

СМИ сообщило о возможном переходе в «Окжетпес» четырех футболистов «Ордабасы»

Как стало известно из неофициальных источников, сразу четыре игрока «Ордабасы» в летнее трансферное окно могут пополнить «Окжетпес», сообщает корреспондент KazFootball.kz.

Как стало известно из неофициальных источников сразу четыре игрока <span class=error>Ордабасы</span> в летнее трансферное окно могут пополнить Окжетпес сообщает корреспондент KazFootball.kz. Увеличить
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Сразу четыре игрока шымкентского «Ордабасы» в летнее трансферное окно могут пополнить кокшетауский «Окжетпес». Один из них Талгат Адырбеков ранее защищал цвета синегорцев.

Кроме того, игроками синегорцев могут стать Бакдаулет Кожабаев, Ярослав Бондаренко и Алмат Бекбаев.

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