Нападающий Марио Манджукич продлил контракт с «Ювентусом» до 30 июня 2020 года
Форвард сборной Хорватии Марио Манджукич продлил контракт с «Ювентусом» до 30 июня 2020 года, сообщается на официальном сайте итальянского футбольного клуба.
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Прежнее соглашение 31-летнего нападающего заканчивалось летом 2019 года.
Манджукич перешел в «Ювентус» летом 2015 года из мадридского «Атлетико». В нынешнем сезоне хорватский форвард забил десять голов в 48 матчах за туринский клуб.
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