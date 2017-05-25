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25 мая 2017, 18:52 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Нападающий Марио Манджукич продлил контракт с «Ювентусом» до 30 июня 2020 года

Форвард сборной Хорватии Марио Манджукич продлил контракт с «Ювентусом» до 30 июня 2020 года, сообщается на официальном сайте итальянского футбольного клуба.

Форвард сборной Хорватии <span class=error>Марио</span> Манджукич продлил контракт с <span class=error>Ювентусом</span> до 30 июня 2020 года сообщается на официальном сайте итальянского футбольного клуба. Увеличить
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Прежнее соглашение 31-летнего нападающего заканчивалось летом 2019 года.

Манджукич перешел в «Ювентус» летом 2015 года из мадридского «Атлетико». В нынешнем сезоне хорватский форвард забил десять голов в 48 матчах за туринский клуб.

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