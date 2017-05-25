«Манчестер Сити» объявил об уходе Наваса
Полузащитник «Манчестер Сити» Хесус Навас покидает команду, информирует клубная
пресс-служба.
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Видимо, что-то случилось...
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Контракт испанца истекает 30 июня и продлен не будет.
Хавбек перешел в английский клуб из «Севильи» летом 2013 года. Вместе с «горожанами» в сезоне-2013/14 он стал чемпионом Англии, а также дважды выигрывал Кубок английской лиги.
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