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25 мая 2017, 18:35 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Вратарь сборной Австрии Маннингер завершил карьеру

Вратарь «Ливерпуля» Алекс Маннингер объявил о завершении карьеры.

Вратарь Ливерпуля <span class=error>Алекс</span> Маннингер объявил о завершении карьеры. Увеличить
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39-летний австриец сделает это после истечения нынешнего контракта с «красными», рассчитанного до конца сезона.

— Честно говоря, изначально я не собирался заявлять об этом официально, но потом подумал, что сообщить о таком через официальный сайт было бы неплохим жестом, — цитирует пресс-служба «Ливерпуля» Маннингера. — Я думал об этом на протяжении пары месяцев и принял решение, что не буду ждать лета и думать, будут ли у меня еще предложения. Я завершаю карьеру на столь высоком уровне, о котором и не мечтал.

За свою карьеру Маннингер также поиграл за «Арсенал», «Фиорентину», «Зальцбург», «Ювентус», «Аугсбург». В составе «канониров» он выигрывал чемпионат и Кубок Англии, со «Старой синьорой» — серию А. Также на счету голкипера 34 матча в составе сборной Австрии.

Отметим, что после перехода в «Ливерпуль» минувшим летом Маннингер оказался в роли третьего вратаря и ни разу не появлялся на поле.

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