Вратарь сборной Австрии Маннингер завершил карьеру
Вратарь «Ливерпуля» Алекс Маннингер объявил о завершении карьеры.
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Видимо, что-то случилось...
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39-летний австриец сделает это после истечения нынешнего контракта с «красными», рассчитанного до конца сезона.
— Честно говоря, изначально я не собирался заявлять об этом официально, но потом подумал, что сообщить о таком через официальный сайт было бы неплохим жестом, — цитирует
За свою карьеру Маннингер также поиграл за «Арсенал», «Фиорентину», «Зальцбург», «Ювентус», «Аугсбург». В составе «канониров» он выигрывал чемпионат и Кубок Англии, со «Старой синьорой» — серию А. Также на счету голкипера 34 матча в составе сборной Австрии.
Отметим, что после перехода в «Ливерпуль» минувшим летом Маннингер оказался в роли третьего вратаря и ни разу не появлялся на поле.
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