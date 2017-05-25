Ребров: Встреча с Суркисом пока не состоялась
Наставник «Динамо» рассказал о своем будущем.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
30 июня истекает срок контракта «Динамо» с Сергеем Ребровым, и его будущее в команде должно решиться на встрече с президентом клуба Игорем Суркисом.
— Знаю, что у вас есть вопросы относительно моей встречи с президентом клуба, но пока она не состоялась. Не могу же я просто сказать, что хочу работать дальше. Сначала президент должен решить, нужен ли я команде. Понятно, что нужно
— С каким настроением готовитесь к «Шахтеру»?
— Такие матчи всегда важны, какой бы ни была турнирная ситуация. Это серьезное противостояние для обеих команд. Конечно, еще и хочется выиграть после матча с «Зарей». Там ребята тоже старались, но у луганчан все же оказалось больше желания. Идет концовка сезона — довольно непростого. К сожалению, в последних матчах мы потеряли турнирную мотивацию. Но должна быть мотивация просто играть за такую команду, как «Динамо». Это уже немало. Уверен, ребята это понимают. Тем более у нас за спиной — сотни тысяч болельщиков, которые за нас переживают и желают нам победы.
— Для вас этот сезон в «Динамо» самый тяжелый?
— Они все тяжелые. Первый был тяжелый, но он был успешным. Все время нужно сохранить мотивацию, поднять мотивацию, поставить игру команды… Это все непросто. Любой матч или тренировочный день — это новый вызов. Всегда сложно, когда
— Какое впечатление произвел новый формат турнира?
— Я всегда высказывался за формат с 16 командами. Если складывается ситуация, что инфраструктура клубов не готова для
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter