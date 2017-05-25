Ребров: Встреча с Суркисом пока не состоялась

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30 июня истекает срок контракта «Динамо» с Сергеем Ребровым, и его будущее в команде должно решиться на встрече с президентом клуба Игорем Суркисом.

— Знаю, что у вас есть вопросы относительно моей встречи с президентом клуба, но пока она не состоялась. Не могу же я просто сказать, что хочу работать дальше. Сначала президент должен решить, нужен ли я команде. Понятно, что нужно что-то менять. Или тренера, или группу футболистов, иначе все останется на месте, не будет прогресса.

— С каким настроением готовитесь к «Шахтеру»?

— Такие матчи всегда важны, какой бы ни была турнирная ситуация. Это серьезное противостояние для обеих команд. Конечно, еще и хочется выиграть после матча с «Зарей». Там ребята тоже старались, но у луганчан все же оказалось больше желания. Идет концовка сезона — довольно непростого. К сожалению, в последних матчах мы потеряли турнирную мотивацию. Но должна быть мотивация просто играть за такую команду, как «Динамо». Это уже немало. Уверен, ребята это понимают. Тем более у нас за спиной — сотни тысяч болельщиков, которые за нас переживают и желают нам победы.

— Для вас этот сезон в «Динамо» самый тяжелый?

— Они все тяжелые. Первый был тяжелый, но он был успешным. Все время нужно сохранить мотивацию, поднять мотивацию, поставить игру команды… Это все непросто. Любой матч или тренировочный день — это новый вызов. Всегда сложно, когда что-то не получается и нужно искать новые способы мотивации или тактические построения. Но тем и интересен футбол, нельзя жить только сегодняшним днем. Нет времени переживать.

— Какое впечатление произвел новый формат турнира?