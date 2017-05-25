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25 мая 2017, 13:43 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Пасулько принял «Окжетпес»

Новым главным тренером кокшетауского «Окжетпеса» назначен украинский специалист Виктор Пасулько, сообщает корреспондент KazFootball.kz.

Виктор Пасулько известен по работе в «Атырау» и шымкентском «Ордабасы». Сегодня известный в прошлом советский футболист был представлен футболистам «Окжетпеса».

Исполнявший обязанности главного тренера Виктор Семенов возвращается в «Актобе», где будет помощником Владимира Муханова.

Окжетпес
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