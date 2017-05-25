Пасулько принял «Окжетпес»
Новым главным тренером кокшетауского «Окжетпеса» назначен украинский специалист Виктор Пасулько, сообщает корреспондент KazFootball.kz.
Виктор Пасулько известен по работе в «Атырау» и шымкентском «Ордабасы». Сегодня известный в прошлом советский футболист был представлен футболистам «Окжетпеса».
Исполнявший обязанности главного тренера Виктор Семенов возвращается в «Актобе», где будет помощником Владимира Муханова.
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