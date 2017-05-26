Одноклубник Аршавина по «Кайрату» может перейти в китайский клуб
Экс-нападающий «Краснодара» и одноклубник Андрея Аршавина по «Кайрату» Жерар Гоу близок к переходу в китайский клуб «Бэйцзин Энтерпрайзес».
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Ивуариец три сезона подряд становился лучшим бомбардиром чемпионата Казахстана. За три года в клубе он провел 99 матчей, в которых забил 73 мяча и отдал 20 голевых передач. Зимой сообщалось об интересе к нему со стороны «Локомотива». (Виталий АЙРАПЕТОВ).
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