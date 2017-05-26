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26 мая 2017, 12:29 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Одноклубник Аршавина по «Кайрату» может перейти в китайский клуб

Экс-нападающий «Краснодара» и одноклубник Андрея Аршавина по «Кайрату» Жерар Гоу близок к переходу в китайский клуб «Бэйцзин Энтерпрайзес».

<nobr>Экс-нападающий</nobr> Краснодара и одноклубник Андрея <span class=error>Аршавина</span> по <span class=error>Кайрату</span> <span class=error>Жерар</span> <span class=error>Гоу</span> близок к переходу в китайский клуб Бэйцзин Энтерпрайзес. Увеличить
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Ивуариец три сезона подряд становился лучшим бомбардиром чемпионата Казахстана. За три года в клубе он провел 99 матчей, в которых забил 73 мяча и отдал 20 голевых передач. Зимой сообщалось об интересе к нему со стороны «Локомотива». (Виталий АЙРАПЕТОВ).

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