Одноклубник Аршавина по «Кайрату» может перейти в китайский клуб

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Ивуариец три сезона подряд становился лучшим бомбардиром чемпионата Казахстана. За три года в клубе он провел 99 матчей, в которых забил 73 мяча и отдал 20 голевых передач. Зимой сообщалось об интересе к нему со стороны «Локомотива». (Виталий АЙРАПЕТОВ).