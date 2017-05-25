Унылое зрелище, или какими получились первые полуфиналы Кубка Казахстана по футболу

21 июня пройдут ответные полуфинальные игры Кубка Казахстана по футболу и хочется надеяться, что они пройдут в более интересной борьбе, чем первые полуфиналы. Подробности — в материале корреспондента Vesti.kz.

На унылости игр сказался и тот фактор, что они проходили на запасных стадионах. Благо, что матч «Ордабасы» и «Кайрата» поставили не на 15:00, а на 17:30 по времени Астаны. Тем не менее игрокам было непросто в первом тайме от жары, оттого, наверное, первый отрезок встречи получился скучноватым. При этом алматинцы смотрелись интереснее хозяев. Другое дело, что им не всегда удавалось серьезно потревожить Алмата Бекбаева.

В свою очередь «Ордабасы» был инертным, но несколько раз шымкентцам удалось обострить игру у ворот гостей. И что интересно, не без помощи вратаря «Кайрата» Владимира Плотникова, допустившего ошибку на выходе. Благо, Елдос Ахметов его подстраховал и не дал мячу оказаться в воротах. В другом эпизоде Кирилл Ковальчук угодил в перекладину, чем немного оживил зрителей на трибунах.

Второй тайм получился живее. Шансы забить имели обе команды, но нулевой счет на табло не изменился до финального свистка, хотя кайратовцы доигрывали встречу в меньшинстве из-за удаления Елдоса Ахметова на 72-й минуте.

Думается, матч мог получиться более интересным, если бы он прошел в более позднее время и команды играли бы в полную силу. Увы, в Шымкенте давно не могут решить проблему с освещением на стадионах. «Кайрат» хоть и выглядел предпочтительнее, но не убедил, что является ведущим клубом страны. Необходимо подтягивать игру алматинцам, иначе выступление в Лиге Европы будет для них скоротечным.

Играть в еврокубках и «Ордабасы». Но южане не всегда стремились решать серьезные задачи, в связи с чем их вылет на ранних стадиях был привычным делом. А вот на внутренней арене они могут побороться за медали, и, явно не с такой игрой против «Кайрата». Команде Алексея Петрушина также следует улучшать игру.

Смотреть футбол в Темиртау всегда непросто. А тут еще «Шахтеру» требовалось соперничать против преобразившегося «Атырау». К радости своих болельщиков, карагандинцы выиграли с минимальным счетом 1:0 благодаря голу Дауренбека Тажимбетова на 17-й минуте. И все же качество продемонстрированного футбола сторонами оставляло желать лучшего. Точнее даже будет сказать, такой футбол нам не нужен. Но что поделаешь, если лучше играть они не могут, а ужасный стадион в Темиртау только испортил «картинку» игры.

Как бы то ни было, финалисты определятся 21 июня, когда состоятся ответные матчи ½ финала Кубка страны.