Мората согласился на переход в «Милан»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

La Gazzetta dello Sport сообщает, что 24-летний футболист согласился на переход в «Милан». С 2014 по 2016 год испанец выступал в Италии за «Ювентус».

Россонери выложат за Морату около € 60 млн. Альваро должен заменить в команде Карлоса Бакку, который летом будет продан. Руководство «Милана» готово платить испанскому нападающему € 7,5 млн за сезон.

«Реал» в 2014 году продал Морату в «Ювентус» за € 20 млн, а спустя два года выкупил за € 30 млн.