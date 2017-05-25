Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29862015/
25 мая 2017, 10:39 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Мората согласился на переход в «Милан»

Нападающий «Реала» Альваро Мората вновь вернётся в Италию.

Нападающий Реала <span class=error>Альваро</span> <span class=error>Мората</span> вновь вернётся в Италию. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

La Gazzetta dello Sport сообщает, что 24-летний футболист согласился на переход в «Милан». С 2014 по 2016 год испанец выступал в Италии за «Ювентус».

Россонери выложат за Морату около € 60 млн. Альваро должен заменить в команде Карлоса Бакку, который летом будет продан. Руководство «Милана» готово платить испанскому нападающему € 7,5 млн за сезон.

«Реал» в 2014 году продал Морату в «Ювентус» за € 20 млн, а спустя два года выкупил за € 30 млн.

Милан
Новости Матчи Состав Статистика
Реал
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
7 мая

Модель и косплеер. Одна из самых горячих девушек Канады

Роналду за 4,5 часа работы с компанией из Саудовской Аравии заплатили баснословную сумму

«Спартак» оштрафован за скандальный баннер про «Зенит». Фото