Шацких: Наверное, для киевского «Динамо» я сделал немного больше, чем Сёмин

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«Особой обиды на Сёмина у меня вроде и нет. Он тренер, и ему решать, кто должен играть. Обидно было только за то, что не получил возможности попрощаться с болельщиками. Фанаты подготовили баннер, все понимали, что из «Динамо» я уже уйду. Но вынужден был смотреть матч с трибуны.

Почему Сёмин так сделал, не пойму до сих пор. Даже интересно было бы почитать его ответ на этот вопрос. После того виделись и общались не раз, но прошлого не шевелили. Наверное, для «Динамо» я сделал немного больше, чем Юрий Павлович. Надо уважать людей, с которыми ты уже попрощался, но не попрощались те, кто нас в каждой встрече поддерживает.

В конце концов, даже сидя на трибуне, почувствовал в той встрече, что не зря посвятил этой команде 10 лет карьеры", — цитирует Шацких «Футбол 24».