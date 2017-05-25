Роналду грозит взыскание 8 млн евро и год тюрьмы за уход от налогов

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Налоговые органы завершили проверку в отношении Роналду. Они считают доказанным, что Роналду между 2011 и 2013 годами не уплатил в казну 8 миллионов евро с доходов по имиджевым правам.

Пока среди налоговых инспекторов есть расхождения в вопросе, привлекать ли игрока к уголовной ответственности или же решать вопрос в административном порядке. Решить это предстоит прокуратуре Мадрида по экономическим преступлениям, куда передали материалы по итогам расследования налоговых органов. Если будет решено, что существуют доказательства мошенничества, то футболисту грозит по 4 месяца тюрьмы за каждый фискальный год (2011, 2012 и 2013). В противном случае ему просто придется выплатить 8 миллионов евро неуплаченных налогов и штраф.

Расследования в отношении Роналду начались в 2015 году, еще до публикаций соответствующих материалов на Football Leaks, в которых форварда сборной Португалии подозревали в использовании офшорных схем для уклонения от уплаты налогов. В декабре СМИ сообщали, что Роналду подозревается в сокрытии налогов на общую сумму в 150 миллионов евро.