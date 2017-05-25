Сборная России и ЦСКА оказались на «Уэмбли». Самая красивая акция года

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Англичане придумали специальную акцию: внешнее табло и 315-метровая арка поочередно, в алфавитном порядке окрашивались в цвета всех 166 команд, которые приезжали на «Уэмбли».

Стадион официально открыли 19 мая 2007-го финалом Кубка Англии, в котором «Челси» обыграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:0.

В тот же год в сентябре на этой суперарене сыграла сборная России: теперь арена ненадолго приняла цвет российского флага.

В декабре 2016-го с «Тоттенхэмом» в Лиге чемпионов на Уэмбли сыграл ЦСКА.

А в 2009-м против сборной Англии здесь сыграли белорусы.

Вся подборка кадров разной подсветки «Уэмбли» выглядит еще более впечатляюще.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">To celebrate our ? we've lit the arch to honour the 166 teams who've played at the new Wembley. Can you spot yours? <a href="https://twitter.com/hashtag/ForAll?src=hash">#ForAll</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Wembley10?src=hash">#Wembley10</a> <a href="https://t.co/UbyPkrxInW">pic.twitter.com/UbyPkrxInW</a></p>— Wembley Stadium (@wembleystadium) <a href="https://twitter.com/wembleystadium/status/865492410435985408">19 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В сезоне-2017/18 клубного футбола на «Уэмбли» будет значительно больше: на нем проведет все домашние матчи серебряный призер чемпионата Англии «Тоттенхэм». Лондонцы реконструируют свой стадион «Уайт Харт Лейн», обратный переезд на него планируется в 2019-м.

Большое количество малоизвестных клубов — типа «Форест Грин Роверс» из пятой лиги или «Эббсфлит Юнайтед» из шестой — упомянуты потому, что на «Уэмбли» проходят, например, финальные матчи Трофея английской футбольной ассоциации, турнира для полупрофессиональных команд — тех, которые играют в четвертом по силе дивизионе и ниже.

Кроме футбола, на «Уэмбли» играют в две разновидности регби, проводят концерты и организовывают крупные разовые события: как бой Энтони Джошуа с Владимиром Кличко или вынесенные матчи главной американской бейсбольной лиги НФЛ.