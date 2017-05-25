Сборная России и ЦСКА оказались на «Уэмбли». Самая красивая акция года
Великий английский стадион «Уэмбли» отметил 10-летие открытия после реконструкции.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Англичане придумали специальную акцию: внешнее табло и 315-метровая арка поочередно, в алфавитном порядке окрашивались в цвета всех 166 команд, которые приезжали на «Уэмбли».
Стадион официально открыли 19 мая 2007-го финалом Кубка Англии, в котором «Челси» обыграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:0.
В тот же год в сентябре на этой суперарене сыграла сборная России: теперь арена ненадолго приняла цвет российского флага.
В декабре 2016-го с «Тоттенхэмом» в Лиге чемпионов на Уэмбли сыграл ЦСКА.
А в 2009-м против сборной Англии здесь сыграли белорусы.
Вся подборка кадров разной подсветки «Уэмбли» выглядит еще более впечатляюще.
В сезоне-2017/18 клубного футбола на «Уэмбли» будет значительно больше: на нем проведет все домашние матчи серебряный призер чемпионата Англии «Тоттенхэм». Лондонцы реконструируют свой стадион «Уайт Харт Лейн», обратный переезд на него планируется в 2019-м.
Большое количество малоизвестных клубов — типа «Форест Грин Роверс» из пятой лиги или «Эббсфлит Юнайтед» из шестой — упомянуты потому, что на «Уэмбли» проходят, например, финальные матчи Трофея английской футбольной ассоциации, турнира для полупрофессиональных команд — тех, которые играют в четвертом по силе дивизионе и ниже.
Кроме футбола, на «Уэмбли» играют в две разновидности регби, проводят концерты и организовывают крупные разовые события: как бой Энтони Джошуа с Владимиром Кличко или вынесенные матчи главной американской бейсбольной лиги НФЛ.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter