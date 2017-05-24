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24 мая 2017, 23:40 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

СМИ: «МЮ» заплатит 75 миллионов за Доннарумму

Вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед"​, сообщает Football Italia. Его нынешнее соглашение истекает в 2018 году — он не мог заключить контракт на более долгий срок из-за того, что ему исполнилось 18 лет только в феврале.

Вратарь Милана Джанлуиджи Доннарумма может продолжить карьеру в Манчестер Юнайтед. Увеличить
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Однако покинуть итальянцев он может раньше — «МЮ» готов заплатить за него 75 миллионов евро, если основной голкипер Давид де Хеа все же перейдет летом в «Реал».

Отметим, что агентом Доннаруммы является Мино Райола, который тесно сотрудничает с главным тренером «МЮ» Жозе Моуринью. Благодаря ему, в клуб прошлым летом пришли Златан Ибрагимович и Поль Погба.

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