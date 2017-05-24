«Атлетик» объявил имя нового главного тренера

Накануне «Атлетик» объявил об уходе Эрнесто Вальверде с поста наставника команды. Специалист работал в «Атлетике» с 2013 года.

50-летний Сиганда выступал за «Атлетик» в ходе игровой карьеры. В четверг, 25 мая, состоится первая пресс-конференция специалиста в качестве главного тренера команды из Бильбао.