«Атлетик» объявил имя нового главного тренера
«Атлетик» из Бильбао объявил имя нового главного тренера. Им стал Хосе Анхель Сиганда, информирует официальный сайт клуба. Контракт рассчитан на два года, другие подробности соглашения не уточняются.
Накануне «Атлетик» объявил об уходе Эрнесто Вальверде с поста наставника команды. Специалист работал в «Атлетике» с 2013 года.
50-летний Сиганда выступал за «Атлетик» в ходе игровой карьеры. В четверг, 25 мая, состоится первая
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