Вратарь сборной Франции Костиль стал игроком «Бордо»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Предыдущие шесть сезонов Костиль провёл в составе «Ренна». В текущем сезоне он отыграл все 38 матчей в Лиге 1 и 12 раз оставил свои ворота сухими, пропустив 42 гола.

Костиль регулярно вызывается в сборную Франции. Он был резервным голкипером национальной команды на Евро-2016.