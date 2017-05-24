Вратарь сборной Франции Костиль стал игроком «Бордо»
Запасной голкипер сборной Франции Бенуа Костиль стал игроком «Бордо». 29-летний футболист подписал со своим новым клубом контракт на четыре сезона, перебравшись на правах свободного агента, сообщается на официальном сайте жирондинцев.
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Предыдущие шесть сезонов Костиль провёл в составе «Ренна». В текущем сезоне он отыграл все 38 матчей в Лиге 1 и 12 раз оставил свои ворота сухими, пропустив 42 гола.
Костиль регулярно вызывается в сборную Франции. Он был резервным голкипером национальной команды на Евро-2016.
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