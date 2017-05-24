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24 мая 2017, 22:51 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Вратарь сборной Франции Костиль стал игроком «Бордо»

Запасной голкипер сборной Франции Бенуа Костиль стал игроком «Бордо». 29-летний футболист подписал со своим новым клубом контракт на четыре сезона, перебравшись на правах свободного агента, сообщается на официальном сайте жирондинцев.

Запасной голкипер сборной Франции <span class=error>Бенуа</span> <span class=error>Костиль</span> стал игроком Бордо. 29-летний футболист подписал со своим новым клубом контракт на четыре сезона перебравшись на правах свободного агента сообщается на официальном сайте <span class=error>жирондинцев</span>. Увеличить
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Предыдущие шесть сезонов Костиль провёл в составе «Ренна». В текущем сезоне он отыграл все 38 матчей в Лиге 1 и 12 раз оставил свои ворота сухими, пропустив 42 гола.

Костиль регулярно вызывается в сборную Франции. Он был резервным голкипером национальной команды на Евро-2016.

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