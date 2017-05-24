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24 мая 2017, 22:37 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Ботев» одолел «Лудогорец» и в третий раз в истории выиграл Кубок Болгарии по футболу

МОСКВА, 24 мая — Р-Спорт. Футболисты пловдивского «Ботева» победили разградский «Лудогорец» в финале Кубка Болгарии-2016/17 и завоевали трофей.

Финальная встреча, состоявшаяся в среду в Софии, завершилась со счетом 2:1 в пользу команды из Пловдива. На голы Омара Коссоко (44-я минута) и Антонио Вутова (52) чемпион страны ответил точным ударом Клаудиу Кешеру (80).

«Ботев» в третий раз в истории завоевал Кубок Болгарии — ранее «канарейки» выигрывали трофей в сезонах 1961/62 и 1980/81.

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