«Ботев» одолел «Лудогорец» и в третий раз в истории выиграл Кубок Болгарии по футболу
МОСКВА, 24 мая —
Р-Спорт. Футболисты пловдивского «Ботева» победили разградский «Лудогорец» в финале Кубка Болгарии-2016/17 и завоевали трофей.
Финальная встреча, состоявшаяся в среду в Софии, завершилась со счетом 2:1 в пользу команды из Пловдива. На голы Омара Коссоко (44-я минута) и Антонио Вутова (52) чемпион страны ответил точным ударом Клаудиу Кешеру (80).
«Ботев» в третий раз в истории завоевал Кубок Болгарии — ранее «канарейки» выигрывали трофей в сезонах 1961/62 и 1980/81.